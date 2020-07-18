Galatasaray'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı

Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. Radamel Falcao ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için Fatih Terim bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor. Sarı-kırmızılı scout ekibinin olumlu rapor verdiği Lyle Taylor için Galatasaray ciddi adımlar attı. Charlton Athletic ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki İskoç ekibinden yüksek olduğu kaydedildi.

22 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Galatasaray geçtiğimiz transfer dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakla eleştiriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor. Cimbom, Lyle Taylor transferini bir an önce imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Charlton Athletic'te 22 karşılaşmada boy gösterdi. 11 defa ağları sarsarken 1 de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonda en skorer ismi.