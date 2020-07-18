Galatasaray'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı
Önümüzdeki sezon adına transfer planlamalarını yürüten Galatasaray, Charlton ile kontratı ona Lyle Taylor için girişimlere başlamıştı. Taylor'a talip olan Rangers ve Celtic'i güçlü bir teklifle ekarte eden Cimbom, transferi kısa sürede bitirebilmek adına yoğun mesai harcıyor.
Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. Radamel Falcao ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için Fatih Terim bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor. Sarı-kırmızılı scout ekibinin olumlu rapor verdiği Lyle Taylor için Galatasaray ciddi adımlar attı. Charlton Athletic ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki İskoç ekibinden yüksek olduğu kaydedildi.
22 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ
Galatasaray geçtiğimiz transfer dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakla eleştiriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor. Cimbom, Lyle Taylor transferini bir an önce imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Charlton Athletic'te 22 karşılaşmada boy gösterdi. 11 defa ağları sarsarken 1 de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonda en skorer ismi.
- 18.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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