Galatasaray'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Cimbom'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı

'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı

Galatasaray'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı

Önümüzdeki sezon adına planlamalarını yürüten , Charlton ile kontratı ona için girişimlere başlamıştı. Taylor'a talip olan Rangers ve Celtic'i güçlü bir teklifle ekarte eden Cimbom, transferi kısa sürede bitirebilmek adına yoğun mesai harcıyor.

Aslan bu sezon forvet hattından istediği verimi alamadı. ve Florin Andone sürekli sakatlandığı için bu bölgeye güvenebileceği bir isim arıyor. Sarı-kırmızılı scout ekibinin olumlu rapor verdiği için ciddi adımlar attı. ile kontratı sona eren 30 yaşındaki forvet oyuncusu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti. Bunun üzerine Rangers ve Celtic de hemen devreye girmişti. Ancak Aslan'ın teklifinin iki İskoç ekibinden yüksek olduğu kaydedildi.

22 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

Galatasaray geçtiğimiz dönemlerinde takımın ana parçalarını kadroya geç katmakla eleştiriliyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu kez elini çabuk tutuyor. Cimbom, Lyle Taylor transferini bir an önce imza aşamasına getirmeyi hedefliyor. 30 yaşındaki forvet oyuncusu geçtiğimiz sezon Charlton Athletic'te 22 karşılaşmada boy gösterdi. 11 defa ağları sarsarken 1 de asist yaptı. Güçlü ve süratli yapısıyla bilinen Taylor, Charlton'ın son 2 sezonda en skorer ismi.

  1. 18.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'a bedava İngiliz golcü! Rakipler devre dışı kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA