Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse...

Fransa İkinci Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu Umut Bozok menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre transferle ilgili son karını Fatih Terim'in vereceği, Terim'in onay vermesi durumunda da oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

Umut Bozok'un, Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.



