Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse...
Fransız ekibi Lorient'te forma giyen ve daha önce Galatasaray'ı desteklediğini dile getiren Türk asıllı golcü Umut Bozok, Fatih Terim onay verirse sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Fransa İkinci Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu Umut Bozok menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre transferle ilgili son karını Fatih Terim'in vereceği, Terim'in onay vermesi durumunda da oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.
Umut Bozok'un, Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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