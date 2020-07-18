Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse...

Galatasaraylı olduğunu açıklamıştı! Terim onay verirse...

Fransız ekibi Lorient'te forma giyen ve daha önce 'ı desteklediğini dile getiren Türk asıllı golcü , onay verirse sarı-kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Fransa İkinci Lig takımlarından Lorient'te oynayan forvet oyuncusu menajerler tarafından 'a önerildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki genç oyuncunun da bu transferi çok istediği belirtiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre transferle ilgili son karını 'in vereceği, Terim'in onay vermesi durumunda da oyuncunun kulübüyle masaya oturulacağı öğrenildi.

Umut Bozok'un, Lorient kulübüyle 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ümit Milli Takım'da da forma giyen Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro civarında.


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  1. 18.07.2020
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