Yabancı kararı sonrası G.Saray'da kriz! 5 isim birden... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da yabancı krizi! 5 isim birden...

Galatasaray'da yabancı krizi! 5 isim birden...

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyerek yarışta havlu atan 'da moraller bir hayli bozuk. Gelecek sezon çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren sarı-kırmızılılar 'nin aldığı yabancı sınırı kararı sonrası harekete geçmiş ve kadrosunu bu kurala uygun hale getirebilmek için çalışmalarını başlatmıştı. Peki gönderilecek isimler kimler?

Gelecek sezon hazırlıklarına iyiden iyiye hız veren 'da hareketliliği sürüyor. Norveçli sağ bek 'yi kadrosuna katan ve iç transferde sözleşmesi biten 'la yeniden anlaşan Galatasaray'da yabancı futbolcu sayısı 15'e çıktı. 'nin mevzuatları gereği kadroda en fazla 14 yabancı bulundurabilen gereken sarı kırmızılı takımda, yapılması düşünülen transferlere yer kalmadı. Kontenjanı şimdiden dolan Galatasaray'da yönetim, mesaisinin büyük bölümünü gelecek sezon forma giyme şansı bulunmayan yabancıları göndermeye harcayacak.

2 İSİM AYRILIYOR
Bu sezon kiralık olarak takımda yer alan Seri ve Lemina dışında Galatasaray'da garanti kontratı önümüzdeki sezon da devam eden yabancı 15 futbolcu bulunuyor. Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra en az 4 yabancı oyuncu daha almayı düşünen sarı kırmızılı yönetimin bu planı hayata geçirmesi için 5 lejyonerle yollarını ayırması gerekiyor. Galatasaray'ın bu sezon forma giyen kaleci Muslera, Marcao, Luyindama, Saracchi, Linnes, Donk, , Feghouli, Falcao, Sekidika ve yeni transfer Omar'ın dışında, kiralık gittikleri kulüplerden dönecek olan Babel, Diagne, Maicon ve Ozornwafor'un sözleşmeleri devam ediyor.

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ELDEN ÇIKARILACAK!
Sarı kırmızılı yönetim, başta Belhanda olmak üzere verim alamadığı oyuncuları satarak yollarını kesin olarak ayırmayı hedefliyor. Geleceğe yatırım amacıyla alınan Sekidika ve Ozornwafor ise başka kulüplere kiralanacak. Ayrıca aralarında 'in de olduğu iki yabancı daha kiralama ya da satış yoluyla elden çıkarılacak. Galatasaray, planladığı şekilde 5 yabancıyı gönderebilirse orta sahaya 2, forvet ve kanatlara da en az 1'er takviye yapacak. Ancak yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alan Belhanda başta olmak üzere 5 yabancı futbolcuyu gönderip, yerlerine yenilerini almak kulübe milyonlarca Euro transfer faturası getirecek. (Hürriyet)

  1. 18.07.2020
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