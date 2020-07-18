Transfer görüşmeleri başlıyor! Radamel Falcao...

Galatasararay'ın en maliyetli futbolcusu olan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu oldu. Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı santrforun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPACAK!

İspanyol basını, Falcao'nun sezon sonunda bazı MLS kulüpleri ile altyapısından yetiştiği River Plate ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürüldü. Sezonun önemli kısmını sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini yazan İspanyollar, Falcao'nun adının farklı takımlarla anılmaya bir süredir devam ettiğini de yazmaya başladı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medya üzerinde bir taraftarın, "Evinize dönün" mesajı üzerine "Bizim evimiz Galatasaray" paylaşımı yapmış ve önümüzdeki sezonu da Türkiye'de geçireceklerinin sinyalini vermişti.



