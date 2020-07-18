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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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görüşmeleri başlıyor! ...

Transfer görüşmeleri başlıyor! Radamel Falcao...

'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle beklenen patlamayı yapamadı. Birçok maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Kolombiyalı futbolcu aldığı yüklü maaşın karşılığını veremedi. 'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilen Falcao'nun bazı MLS kulüpleri ve ile görüşmesi yapacağı öne sürüldü.

Galatasararay'ın en maliyetli futbolcusu olan 'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu oldu. Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı santrforun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPACAK!
İspanyol basını, Falcao'nun sezon sonunda bazı MLS kulüpleri ile altyapısından yetiştiği ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürüldü. Sezonun önemli kısmını sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini yazan İspanyollar, Falcao'nun adının farklı takımlarla anılmaya bir süredir devam ettiğini de yazmaya başladı.

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medya üzerinde bir taraftarın, "Evinize dönün" mesajı üzerine "Bizim evimiz " paylaşımı yapmış ve önümüzdeki sezonu da 'de geçireceklerinin sinyalini vermişti.


  1. 18.07.2020
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