Transfer görüşmeleri başlıyor! Radamel Falcao...
Galatasaray'ın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle beklenen patlamayı yapamadı. Birçok maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Kolombiyalı futbolcu aldığı yüklü maaşın karşılığını veremedi. Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilen Falcao'nun bazı MLS kulüpleri ve River Plate ile transfer görüşmesi yapacağı öne sürüldü.
Galatasararay'ın en maliyetli futbolcusu olan Radamel Falcao'nun sarı kırmızılı takımdaki geleceği merak konusu oldu. Performansı ile hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı santrforun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPACAK!
İspanyol basını, Falcao'nun sezon sonunda bazı MLS kulüpleri ile altyapısından yetiştiği River Plate ile görüşmeler gerçekleştireceği ileri sürüldü. Sezonun önemli kısmını sakatlıklarla boğuşarak geçirdiğini yazan İspanyollar, Falcao'nun adının farklı takımlarla anılmaya bir süredir devam ettiğini de yazmaya başladı.
Falcao'nun eşi Lorelei Taron, sosyal medya üzerinde bir taraftarın, "Evinize dönün" mesajı üzerine "Bizim evimiz Galatasaray" paylaşımı yapmış ve önümüzdeki sezonu da Türkiye'de geçireceklerinin sinyalini vermişti.
- 18.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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