Galatasaray'da maaş sorunu! Parası yatmayınca maça çıkmadı
Sezonun ikinci yarısında alınan üst üste başarısız sonuçlar Galatasaray'ı şampiyonluk yarışının dışına iterken, takıma maaş krizi yaşandığı ortaya çıktı. Başta Radamel Falcao olmak üzere bazı oyuncuların parasını alması ise tepkileri farklı yöne çekti. Ryan Donk'un maaşını almadığı için Ankaragücü maçına çıkmadığı ortaya çıktı.
Galatasaray'da büyük kriz... Sarı-kırmızılı takımda birçok futbolcu aylardır maaş alamazken, Radamel Falcao ve bazı oyuncuların para alması ortalığı karıştırdı.
Takvim'in haberine göre, Futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi. Başta Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise rahatsızlığı daha da arttırdı.
ALBAYRAK ARAYA GİRDİ AMA
Hollandalı oyuncu Ryan Donk'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sornunu çözmedi.
PARA YATMAYINCA MAÇA ÇIKMADI
Albayrak'ın Ryan Donk'a "Senin işini ben halledeceğim" dediği ancak parasının hesabına yatmadığı gören Donk'un Ankaragücü maçına çıkmama kararını uyguladığı ifade edildi.
TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ!
Donk'un Göztepe maçına da çıkmama intimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da maaş sorunu! Parası yatmayınca maça çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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