Galatasaray'da maaş sorunu! Parası yatmayınca maça çıkmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'da maaş sorunu! Parası yatmayınca maça çıkmadı

Galatasaray'da maaş sorunu! Parası yatmayınca maça çıkmadı

Sezonun ikinci yarısında alınan üst üste başarısız sonuçlar 'ı şampiyonluk yarışının dışına iterken, takıma maaş krizi yaşandığı ortaya çıktı. Başta olmak üzere bazı oyuncuların parasını alması ise tepkileri farklı yöne çekti. 'un maaşını almadığı için Ankaragücü maçına çıkmadığı ortaya çıktı.

'da büyük kriz... Sarı-kırmızılı takımda birçok futbolcu aylardır maaş alamazken, ve bazı oyuncuların para alması ortalığı karıştırdı.

Takvim'in haberine göre, Futbolcuların çok uzun süredir para alamadığı ortaya çıktı. Yerli oyuncularının tamamının 7 aydır, bazı yabancı futbolcuların ise 3 aydır hesaplarına para yatmadığı bildirildi. Başta Falcao olmak üzere bazı yabancıların para alması ise rahatsızlığı daha da arttırdı.

ALBAYRAK ARAYA GİRDİ AMA
Hollandalı oyuncu 'un da Ankaragücü maçına parasını alamadığı için çıkmadığı ifade edildi. 2. Başkan Abdurrahhim Albayrak'ın da araya girmesi sornunu çözmedi.

PARA YATMAYINCA MAÇA ÇIKMADI
Albayrak'ın Ryan Donk'a "Senin işini ben halledeceğim" dediği ancak parasının hesabına yatmadığı gören Donk'un Ankaragücü maçına çıkmama kararını uyguladığı ifade edildi.

TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK Mİ!
Donk'un maçına da çıkmama intimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Yaşanan maddi sıkıntının transfer çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu.

  1. 18.07.2020
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