Fatih Terim dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, üst üste yaşanan sakatlıklardan dert yanarken, "Geriye dönüp baktığımda kazanamadığımız maçlar ve bu maçlarda başımıza gelenlere inanmak çok güç. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor, öteki ayak kırılmadan beter oluyor" dedi.
Galatassaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı öncesi yaptığı açıklamada, sezon boyu yaşanan talihsiz sakatlıklardan dert yandı.
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:
Geriye dönüp baktığımda kazanamadığımız maçlar ve bu maçlarda başımıza gelenlere inanmak çok güç. Özellikle ikinci yarıda domine ettiğimiz maçlarda bile başımıza çok hadise geldi. Gülerek söylüyorum, benim de, Galatasaray'ın da istatistiğinde bunlar yok. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor, öteki ayak kırılmadan beter oluyor Sadece fiziksel değil, mental olarak da hasar aldık diyebiliriz. Biz de Göztepe gibiyiz. Pandemi sonrası Göztepe ile maç kazanamayan 2 takımdan biriyiz. Ümit ederim iyi bir maç olur, kazanırız.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 20:55
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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