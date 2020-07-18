Fatih Terim dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Terim dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç"

dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç"

Fatih Terim dert yandı! "Başımıza gelenlere inanmak çok güç"

Galatasaray , maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, üst üste yaşanan sakatlıklardan dert yanarken, "Geriye dönüp baktığımda kazanamadığımız maçlar ve bu maçlarda başımıza gelenlere inanmak çok güç. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor, öteki ayak kırılmadan beter oluyor" dedi.

Galatassaray , maçı öncesi yaptığı açıklamada, sezon boyu yaşanan talihsiz sakatlıklardan dert yandı.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları:

Geriye dönüp baktığımda kazanamadığımız maçlar ve bu maçlarda başımıza gelenlere inanmak çok güç. Özellikle ikinci yarıda domine ettiğimiz maçlarda bile başımıza çok hadise geldi. Gülerek söylüyorum, benim de, Galatasaray'ın da istatistiğinde bunlar yok. Her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Ayak kırılıyor, öteki ayak kırılmadan beter oluyor Sadece fiziksel değil, mental olarak da hasar aldık diyebiliriz. Biz de Göztepe gibiyiz. Pandemi sonrası Göztepe ile maç kazanamayan 2 takımdan biriyiz. Ümit ederim iyi bir maç olur, kazanırız.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 20:55
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