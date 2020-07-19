Aslan gözünü açtı

Pandemiyle birlikte büyük bir düşüş içine giren Galatasaray, Göztepe karşısında suskunluğunu bozdu. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Avrupa şansını son maça taşıdı. İzmir ekibini sahasında ağırlayan Cimbom, 18. dakikada gole çok yaklaştı. Ancak müsait pozisyonda Emre topu dışarı attı. 22'de Beto'ya baskı yapan Adem topu kaptı ve topu ağlara yolladı. Hakem Koray Gençerler, Portekizli eldivene faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti. İlk devre golsüz bitti.

3.5 YIL SONRA FRİKİKTEN GOL

Adem ve tekrarlanan atışı kullanan Belhanda ile penaltıdan yararlanamayan Galatasaray, Saracchi'nin gelişine nefis vuruşu ile 60. dakikada öne geçti. 6 dakika sonra Napoleoni skora denge getirdi: 1-1. Ancak bir kez daha gol geçerli sayılmadı. 81'de frikikten Emre ve 90+7'de ise Yunus Akgün Galatasaraylıları rahatlatan golleri kaydetti: 3-1. Galatasaray, 3.5 yıl aradan sonra frikikten Emre ile gol bulmuş oldu. Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 55'e yükseltti ve Avrupa umudunu son haftaya taşıdı.

7 MAÇTA GOL YEDİ

Galatasaray, ligde çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sarıkırmızılı takım, ligin 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.

İLK GOLLERİNİ ATTILAR

G.Saray'da Saracchi ve maça sonradan dahil olan genç futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Saracchi nefis bir gol atarken, Emre Akbaba'nın yerine oyuna giren Yunus da 90+7. dakikada ağları havalandırdı.