Penaltı yaramadı

Göztepe maçının ikinci yarısında Galatasaray tam bir penaltı kabusu yaşadı. Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçti. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan penaltı için bu kez Younes Belhanda topun başına geçti. Ancak o da topu üst direği nişanlandı ve sarı- kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.