Penaltı yaramadı
İkinci yarıda kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Adem geçti. Beto’ya takıldı. Gençerler’in tekrarlattığı atışı Belhanda da kaçırdı.
Göztepe maçının ikinci yarısında Galatasaray tam bir penaltı kabusu yaşadı. Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında Atınç Nukan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Koray Gençerler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına Adem Büyük geçti. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda Göztepe kalecisi Beto gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan penaltı için bu kez Younes Belhanda topun başına geçti. Ancak o da topu üst direği nişanlandı ve sarı- kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.
- 19.7.2020
- Galatasaray - Göztepe maçından öne çıkan kareler
- Vedat Muriqi derbide affetmiyor! Burak Yılmaz...
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Penaltı yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.