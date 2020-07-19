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19 Temmuz 2020, Pazar
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Penaltı yaramadı

Penaltı yaramadı

İkinci yarıda kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Adem geçti. ’ya takıldı. Gençerler’in tekrarlattığı atışı da kaçırdı.

maçının ikinci yarısında tam bir penaltı kabusu yaşadı. Maçın 46. dakikasında Sofiane Feghouli, ceza sahasında 'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan onay gelmesinin ardından Galatasaray'da topun başına geçti. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda Göztepe kalecisi gole izin vermedi. Ancak hakem Koray Gençerler, Beto'nun çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle sarı kart gösterdi ve penaltının tekrarlanmasını istedi. Tekrarlanan penaltı için bu kez Younes topun başına geçti. Ancak o da topu üst direği nişanlandı ve sarı- kırmızılılar, tekrarlanan vuruşta da gole ulaşamadı.

  1. 19.7.2020
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