3 değişiklik yaptı

Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.