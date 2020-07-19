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19 Temmuz 2020, Pazar
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3 değişiklik yaptı

3 değişiklik yaptı

'yi konuk eden , göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

'yi konuk eden , göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. , geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.

  1. 19.7.2020
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