3 değişiklik yaptı
Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Fatih Terim, geçen hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Martin Linnes, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Göztepe karşısında bu futbolcuların yerlerine Mariano Filho, sakatlığı geçen Ryan Donk ile kırmızı kart cezası biten Sofiane Feghouli'yi sahaya sürdü.
- 19.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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