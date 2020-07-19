Pansuman yetmez
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçı sonrası, “G.Saray’ın ve benim alışık olmadığımız galibiyet hasreti bittiği için mutluyuz. Geçen sene ‘Böyle gitmez’ demiştim. Bu ekonomik yarayı nasıl kapatırız onu düşünmemiz lazım” diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, galibiyet hasretini bitirdikleri için sevinçli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu sezon her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Oyunu domine eden G.Saray'ın uzun süredir kazanamaması mental açıdan sıkıntı yarattı. Bazı oyuncularımız top tutmakta zorlandı. Tekrarlansa 3. penaltı da kaçardı. Bakalım ligi nerede bitireceğiz. G.Saray'ın ve benim alışık olmadığımız bu galibiyet hasretinin bittiği için mutluyuz" dedi.
YILLARIN BİRİKİMİ
Feghouli'nin kulübe ihtar çekmesini, Belhanda konusunda yaşanan sıkıntıları değerlendiren Terim, şöyle konuştu: "İhtar çekenler için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar zaten. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Günümüzün değil, istikbalin, önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız.
KİMSE SORMADI!
Fatih Terim sözlerini şöyle tamamladı: "Ben geçen sene böyle gitmez demiştim. Kimse de sormadı 'Bu adam niye böyle diyor!' diye. Bu çok aşikardı. Bu ekonomik ortamda, pandemi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne kalmak belki küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir ama esas yarayı nasıl kapatabiliriz. Bunun kaygısını duymalıyız. Hep birlikte onu düşünmeliyiz."
- 19.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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