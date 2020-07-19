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19 Temmuz 2020, Pazar
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Pansuman yetmez

Pansuman yetmez

Terim, maçı sonrası, “G.Saray’ın ve benim alışık olmadığımız galibiyet hasreti bittiği için mutluyuz. Geçen sene ‘Böyle gitmez’ demiştim. Bu ekonomik yarayı nasıl kapatırız onu düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü , galibiyet hasretini bitirdikleri için sevinçli olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bu sezon her şeyi uçlarda yaşıyoruz. Oyunu domine eden G.Saray'ın uzun süredir kazanamaması mental açıdan sıkıntı yarattı. Bazı oyuncularımız top tutmakta zorlandı. Tekrarlansa 3. penaltı da kaçardı. Bakalım ligi nerede bitireceğiz. G.Saray'ın ve benim alışık olmadığımız bu galibiyet hasretinin bittiği için mutluyuz" dedi.

YILLARIN BİRİKİMİ
Feghouli'nin kulübe ihtar çekmesini, konusunda yaşanan sıkıntıları değerlendiren Terim, şöyle konuştu: "İhtar çekenler için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar zaten. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Günümüzün değil, istikbalin, önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız.

KİMSE SORMADI!
Fatih Terim sözlerini şöyle tamamladı: "Ben geçen sene böyle gitmez demiştim. Kimse de sormadı 'Bu adam niye böyle diyor!' diye. Bu çok aşikardı. Bu ekonomik ortamda, pandemi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne kalmak belki küçük yarayı pansuman etmek gibi olabilir ama esas yarayı nasıl kapatabiliriz. Bunun kaygısını duymalıyız. Hep birlikte onu düşünmeliyiz."

  1. 19.7.2020
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