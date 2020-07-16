Beto'dan transfer sözleri! Galatasaray ve Beşiktaş...

Yaz transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala bütün kulüpler kadro yapılanma çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR!

Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası kaleci arayışlarında olan Galatasaray, Göztepe'nin yıldız file bekçisi Beto'nun durumunu yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ DA DEVREDE!

Siyah-beyazlı takım, Loris Karius'un ayrılığının ardından genç kaleci Ersin Destanoğlu ile lige devam ediyor. Süper Lig'i bu şekilde tamamlayacak olan Beşiktaş, gelecek sezon için Beto'yu kadrosunda görmek istiyor. İki ezeli rakibin listesinde bulunan Beto, Ajansspor'a yaptığı açıklamada transferle ilgili konuştu.

"PANDEMİDEN SONRA NE OLDU BİLMİYORUZ"

Pandemi arası sonrasındaki performanslarını değerlendiren Beto, "Galatasaray'a karşı oynayabilecek durumdayım. Bu kararı teknik direktörümüz verecek. Pandemiden sonra ne oldu bilmiyoruz. Bu durumun etkilerini yaşıyoruz. İyi olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Takım çok iyi çalışıyor ve en iyi futbolunu oynamak istiyor ancak işler istediğimiz gibi gitmedi" şeklinde konuştu.

"GÖZTEPE'DEN BİR TEKLİF ALMADIM"

Göztepe'den şu ana kadar teklif almadığını belirten Beto, "Size gerçeği söylüyorum. Göztepe'den şu ana kadar bir teklif almadım. Sezon bittiği zaman serbest bir oyuncu olacağım. Göztepe'yle yeni sözleşme için konuşmak istiyordum ancak böyle bir teklif gelmedi. Bu duruma çok şaşırdım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Bunu cevabını Göztepe yönetimi verebilir" dedi.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!

Hakkında çıkan Galatasaray ve Beşiktaş iddialarını da değerlendiren Beto, "Türkiye'den de bir teklif almadım. Bu konuda konuşması gereken kişi benim menajerim. Menajerim bu sorulara cevap verebilir. Çıkan haberlerin farkındayım. İlgilenilen bir futbolcu olmak güzel ancak Göztepe'yle yeni sözleşme imzalamaya açığım. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. İyi maçlar oynadım. Göztepe'den gelebilecek bir teklife açığım ancak teklif almadım" ifadelerini kullandı.

"MUSLERA'YLA OYNAMAK İSTERİM"

Son olarak "Muslera'yla oynamak ister misin?" sorusunu cevaplayan Beto, "Fernando Muslera'yla tanışıyorum. Onu çok seviyorum. Muslera'yla sakatlıktan sonra konuştum. Çok üzüldüm ve çok daha güçlü bir şekilde dönmesini istiyorum. Çok büyük bir kaleci. Ben her zaman büyük oyuncularla oynamak isterim. Benim sözleşmem bu ay içerisinde bitiyor ancak benim niyetim Göztepe'nin teklifini dinlemek yönünde. Bu ayın sonuna kadar bekleyeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.