Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

Süper Lig'de son haftalara girilirken, 33. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi. Buna göre, dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.