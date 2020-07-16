Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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- derbisinin oranları belli oldu!

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu!

, bitime 2 hafta kala dev bir mücadeleye sahne oluyor. Ezeli rakiplerden ile siyah-beyazlıların ev sahipliğinde karşılaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesi iddaa risk yönetimi mücadelenin oranlarını belirledi. İşte detaylar...

'de son haftalara girilirken, 33. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından olan - derbisinin oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi. Buna göre, dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.

  1. 16.07.2020
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