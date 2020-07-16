Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi!

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem sağ bek transferi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ile ilgilendiği iddia edilmişti ancak sürpriz bir isme teklif gittiği belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!

BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Ceylan'a teklif yaptı.

Yerli isimlere ağırlık verme kararı alan sarı-lacivertlilerin transfer yapılanmasında Oğuz Ceylan önemli bir yer teşkil ediyor.







BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA!

Tecrübeli sağ bek için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Oğuz Ceylan'ın Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.