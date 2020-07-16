Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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ve 'ın transferinde karşı karşıya geldi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi!

çalışmalarına devam eden ve aynı isim üzerinde birleşti. Sağ bek arayışlarına devam eden iki ezeli rakip Gaziantep FK formasıyla 'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'ın transferinde karşı karşıya...

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayıran 'de gündem sağ bek transferi. Sarı-lacivertlilerin forması giyen ile ilgilendiği iddia edilmişti ancak sürpriz bir isme teklif gittiği belirtildi.

FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Gaziantep FK ile 'de iyi bir sezon geçiren 'a teklif yaptı.

Yerli isimlere ağırlık verme kararı alan sarı-lacivertlilerin yapılanmasında Oğuz Ceylan önemli bir yer teşkil ediyor.



BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA!
Tecrübeli sağ bek için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Oğuz Ceylan'ın Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

  1. 16.07.2020
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