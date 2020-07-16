Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı isim üzerinde birleşti. Sağ bek arayışlarına devam eden iki ezeli rakip Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya...
Şilili futbolcu Mauricio Isla ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem sağ bek transferi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül ile ilgilendiği iddia edilmişti ancak sürpriz bir isme teklif gittiği belirtildi.
FENERBAHÇE TEKLİF GÖTÜRDÜ!
BeIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe, Gaziantep FK ile Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Oğuz Ceylan'a teklif yaptı.
Yerli isimlere ağırlık verme kararı alan sarı-lacivertlilerin transfer yapılanmasında Oğuz Ceylan önemli bir yer teşkil ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA!
Tecrübeli sağ bek için Beşiktaş'ın da devrede olduğu ve oyuncunun durumunun yakından takip edildiği belirtildi.
Oğuz Ceylan'ın Gaziantep FK ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Beşiktaş Oğuz Ceylan'ın transferinde karşı karşıya geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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