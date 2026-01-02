Turkcell Süper Kupa müsabakaları öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecek

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 11:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 11:49
TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir." denildi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda, Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı ise her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.

