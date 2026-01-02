CANLI SKOR ANA SAYFA
Toulouse-Lens maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Toulouse-Lens maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Fransa Ligue 1’in 17. haftasında Toulouse, evinde ligin yeni lideri Lens’ı konuk ediyor. Topladığı 23 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa kupaları potasına yaklaşmak isteyen Carles Martinez’in Toulouse’u, 2026’ya taraftarı önünde büyük bir galibiyetle başlamak niyetinde. 37 puanla zirvede yer alan ve sezonun en büyük sürprizine imza atan Pierre Sage'nin Lens’ı ise, en yakın takipçisi PSG ile arasındaki farkı korumak için bu zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. İşte Toulouse-Lens maçının tüm detayları...

Toulouse-Lens maçı hakkında: Saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Toulouse-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stadium de Toulouse (Municipal), Ligue 1'de yılın ilk büyük taktik savaşına ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi Toulouse, özellikle iç sahada sergilediği dirençli futbol ve kanatlardaki hızıyla lideri devirmenin planlarını yapıyor. Konuk ekip Lens ise, ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla sahaya çıkarken, orta sahadaki dinamizmi ve hücumdaki bitiriciliğiyle zirvedeki yerini sağlama almak istiyor. Savunma hattıyla rakiplerine geçit vermeyen Lens, yeni yılın bu ilk sınavında şampiyonluk yolundaki kararlılığını kanıtlamaya çalışacak. Peki Toulouse-Lens maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toulouse-Lens MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toulouse-Lens maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Toulouse-Lens MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligue 1'in17. haftasında, stadium de Toulouse'de oynanacak nefes kesici mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Toulouse-Lens MUHTEMEL 11'LER

Toulouse: Restes; McKenzie, Cresswell, Nicolaisen; Sidibe, Vossah, Casseres, Methalie; Hidalgo, Gboho; Emersonn

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Sangare, Thomasson, Udol; Thauvin, Said; Edouard

