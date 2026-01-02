CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler NBA Alperen Şengün 20 sayı attı Rockets üst üste 4. kez kazandı!

Alperen Şengün 20 sayı attı Rockets üst üste 4. kez kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 120-96 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 10:23
Alperen Şengün 20 sayı attı Rockets üst üste 4. kez kazandı!

Barclays Center'da oynanan maçta Kevin Durant 22 sayı, 11 asist, Amen Thompson 23 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün de 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nets'te Cam Thomas 21, Ziaire Williams 14, Noah Clowney ve Nic Claxton 11'er sayı kaydetti.

KAWHI LEONARD'DAN JAZZ POTASINA 45 SAYı

Los Angeles Clippers, sahasında Utah Jazz'ı 118-101 mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

45 sayı, 7 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyen Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı olurken, James Harden 20 sayı, 7 asist, Nicolas Batum 14 sayıyla oynadı.

Keyonte George, Lauri Markkanen ve Jusuf Nurkic'ten yoksun mücadele eden Jazz'da ise Kyle Anderson 22 sayıyla en skorer isim oldu. Brice Sensabaugh 20 sayı, Cody Williams 18 sayı, Isaiah Collier 16 sayı, 10 asistle maçı tamamladı.

