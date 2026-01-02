CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Euroleague'in 19. haftasında Basketbol Gelişim Merkezi, kritik bir eşleşmeye sahne oluyor: Avrupa Ligi’nde geride kalan 18 maçta aldığı 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle averajla 16. sırada yer alan Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 9. basamakta bulunan Kızılyıldız’ı konuk ediyor. Play-off hattına yaklaşmak isteyen ve hata payı kalmayan lacivert-beyazlı temsilcimiz, Sırp ekibi karşısında hem puan tablosundaki yerini yukarı taşımayı hem de yeni bir galibiyet serisi başlatarak Avrupa arenasındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 11:26
Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi'nde rekabetin iyice kızıştığı dönemde Anadolu Efes, 19. hafta mücadelesinde Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Geride kalan 18 haftada 6 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak averajla 16. sıraya kadar gerileyen lacivert-beyazlılar için artık her maç final niteliği taşıyor. Rakip Kızılyıldız ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 9. basamakta yer alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak için İstanbul parkesine çıkıyor. Basketbol Gelişim Merkezi'nin atmosferinde oynanacak bu dev randevu, hem Efes'in alt sıralardan kurtulma çabası hem de Sırp ekibinin ilk 8 iddiası adına sezonun kırılma noktalarından biri olmaya aday. İşte Anadolu Efes-Kızılyıldız maçının detayları...

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı hangi kanalda?

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı, 2 Ocak Cuma günü oynanacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

ANADOLU EFES-KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anadolu Efes-Kızılyıldız maçı saat kaçta?

AVRUPA'DA 894. RANDEVU

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 894. kez parkeye çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 893 karşılaşmada 500 galibiyet, 393 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2026'nın ilk maçında Kızılyıldız'ı ağırlıyor!

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 646. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 645 müsabakanın 343'ünü kazanırken 302'sinde sahadan yenik ayrıldı.

