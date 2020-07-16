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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Teklif yapıldı! Çinli yıldız Beşiktaş'a

Teklif yapıldı! 'un yıldızı 'a

Teklif yapıldı! Espanyol'un yıldızı Wu Lei Beşiktaş'a

Yaz dönemi öncesi kadrosunu yenileme çalışmalarını sürdüren , 'da forma giyen sol kanat oyuncusu 'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı kurmaylar, 'dan düşen takımın futbolcusu olan Çinli yıldıza teklifini yaptı.

çalışmalarına son sürat devam eden için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Teknik direktör 'ın raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar, hücum hattını yenilemek istiyor. Santrfor mevkisine 'yi kadrosuna katmak isteyen ve görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın sol kanat mevkisi için de Çinli yıldız 'yi gündemine aldı.



TEKLİF YAPILDI!
Takvim'in haberine göre göre 'dan düşen 'da forma giyen Wu Lei, siyah-beyazlılar'dan teklif aldı.

Çinli sol kanat oyuncusu bu sezon 47 maçta oynadı ve 8 gol attı.

  1. 16.07.2020
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