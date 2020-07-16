Yaz transfer dönemi öncesi kadrosunu yenileme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Espanyol'da forma giyen sol kanat oyuncusu Wu Lei'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlı kurmaylar, La Liga'dan düşen takımın futbolcusu olan Çinli yıldıza teklifini yaptı.
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar, hücum hattını yenilemek istiyor. Santrfor mevkisine Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak isteyen ve görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın sol kanat mevkisi için de Çinli yıldız Wu Lei'yi gündemine aldı.
TEKLİF YAPILDI!
Takvim'in haberine göre göre La Liga'dan düşen Espanyol'da forma giyen Wu Lei, siyah-beyazlılar'dan teklif aldı.
Çinli sol kanat oyuncusu bu sezon 47 maçta oynadı ve 8 gol attı.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Teklif yapıldı! Espanyol'un yıldızı Wu Lei Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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