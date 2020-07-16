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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
Süper Lig'de son viraja girilirken transferde atağa kalkan kulüplerden Fenerbahçe'nin birçok transfer sezonunda olduğu gibi bu kez de gündemindeki isim Mesut Özil... Türk asıllı Alman futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin hamleleri sonrası, oyuncunun cephesinde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
16 Temmuz 2020 Perşembe 11:42
Güncelleme: 16.07.2020 11:42
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Süper Lig'de bitime az bir süre kala çalışmalarını sürdüren kulüpler birçok isimle transfer temaslarını sıklaştırmış durumda.
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Özellikle bu sezondan beklediğini bulamayan kulüplerden olan Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, teknik direktör konusunun halledilmesi sonrası ilk hedef futbolcu transferi.
Bu yönde girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertlilerin, her transfer sezonunda olduğu gibi bu kez de gündeminde Premier Lig'de forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil var...
Özil'e şu anda Türkiye, Katar, Japonya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden teklifler geliyor ancak 31 yaşındaki futbolcu gelen teklifler arasından en çok Türkiye'ye sıcak bakıyor.
TÜRKİYE'DE FORMA GİYMEYE YAKIN Henüz 31 yaşındaki yıldız oyuncu Türkiye'de forma giymeye daha yakın. Avrupa'nın dev takımlarında forma giyen Özil, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye'den gelecek telifleri de değerlendirerek kariyerine yön verecek.