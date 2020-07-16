Galatasaray'da olanlar oldu! Teklif reddedildi
Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerin de geleceği belli olmaya başlıyor. Bu isimlerden olan Selçuk İnan için de karar kesinleşmiş durumda. İşte detaylar...
Galatasaray'da bir devir sona eriyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Hürriyet'in haberine göre, Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.
TALİBİ VAR!
Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. 62 kez de A Milli Takım forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü'nde görev alması gündeme gelecek. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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