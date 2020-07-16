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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray G.Saray'da olanlar oldu! Teklif reddedildi

'da olanlar oldu! Teklif reddedildi

Galatasaray'da olanlar oldu! Teklif reddedildi

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren 'da takıma yapılacak takviyelerin yanında takımdaki bazı isimlerin de geleceği belli olmaya başlıyor. Bu isimlerden olan için de karar kesinleşmiş durumda. İşte detaylar...

'da bir devir sona eriyor. 2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Hürriyet'in haberine göre, Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek. Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden ötürü kendisine teşekkür edilecek.

TALİBİ VAR!
Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. 62 kez de A forması giyen tecrübeli oyuncu yeşil sahalara veda etme yönünde tercih yapması durumunda teknik heyette veya Galatasaray Kulübü'nde görev alması gündeme gelecek. 'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

  1. 16.07.2020
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