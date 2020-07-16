Taraftarın Selçuk şaşkınlığı
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Tazearslan'ın "Selçuk ile görüştük ancak herhalde kendisi Galatasaray ile devam edecek" sözleri şaşırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, artık katkı veremeyen futbolcu ile yolların ayrılmasını bekliyor.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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