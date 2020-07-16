Taraftarın Selçuk şaşkınlığı

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Tazearslan'ın "Selçuk ile görüştük ancak herhalde kendisi Galatasaray ile devam edecek" sözleri şaşırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, artık katkı veremeyen futbolcu ile yolların ayrılmasını bekliyor.