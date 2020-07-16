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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Taraftarın Selçuk şaşkınlığı

Taraftarın Selçuk şaşkınlığı

Hatayspor Başkanı , 'ın kaptanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hatayspor Başkanı , 'ın kaptanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Tazearslan'ın "Selçuk ile görüştük ancak herhalde kendisi Galatasaray ile devam edecek" sözleri şaşırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, artık katkı veremeyen futbolcu ile yolların ayrılmasını bekliyor.

  1. 16.7.2020
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