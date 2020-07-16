Hulk bombası

Daha önce adı G.Saray ile anılan Hulk, Çin takımı Shanghai SIPG'den ayrılacağını açıkladı. Birçok teklif aldığını belirten Brezilyalı golcü, "Para önemli değil, mutlu olacağım yere gitmek istiyorum" derken, Brezilya basını bazı Portekiz ve Rusya kulüplerinin yanı sıra G.Saray'ın da Hulk'un peşinde olduğunu yazdı.