Hulk bombası
Daha önce adı G.Saray ile anılan Hulk, Çin takımı Shanghai SIPG'den ayrılacağını açıkladı.
Daha önce adı G.Saray ile anılan Hulk, Çin takımı Shanghai SIPG'den ayrılacağını açıkladı. Birçok teklif aldığını belirten Brezilyalı golcü, "Para önemli değil, mutlu olacağım yere gitmek istiyorum" derken, Brezilya basını bazı Portekiz ve Rusya kulüplerinin yanı sıra G.Saray'ın da Hulk'un peşinde olduğunu yazdı.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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