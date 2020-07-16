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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Hulk bombası

Daha önce adı G.Saray ile anılan , takımı Shanghai 'den ayrılacağını açıkladı.

Daha önce adı G.Saray ile anılan , takımı Shanghai 'den ayrılacağını açıkladı. Birçok teklif aldığını belirten Brezilyalı golcü, "Para önemli değil, mutlu olacağım yere gitmek istiyorum" derken, basını bazı Portekiz ve kulüplerinin yanı sıra G.Saray'ın da Hulk'un peşinde olduğunu yazdı.

  1. 16.7.2020
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