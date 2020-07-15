Maicon'un menajerinden flaş hamle! Galatasaray'a fax çekti ve... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'un menajerinden flaş hamle! 'a fax çekti ve...

Maicon'un menajerinden flaş hamle! Galatasaray'a fax çekti ve...

'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve 'la 2021 yılına kadar kontratı bulunan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekibinden ayrılıp sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Brezilyalı futbolcunun menajerinden flaş bir hamle geldi.

'ın 2019 yılında 1.5 yıllığına ekiplerinden 'a kiralık olarak gönderdiği 'un sözleşmesi sona erdi. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma döneceği kaydedilirken, menajerinden flaş bir hamle geldi.

Ajansspor'un derlediği Almowaten sitesinde yer alan habere göre; Al-Nasr kulübü, sözleşmesi sona eren Maicon'un sözleşmesini uzatmak için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı. Al-Nasr, Maicon'un sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak istedi, ancak ücrette anlaşamayınca Brezilyalı oyuncu Galatasaray'a geri dönmek zorunda kaldı.

Al-Nasr Riyad yönetimi, sarı kırmızılı takımla anlaşamayınca oyuncunun menajerine finansal maliyetleri ve Temmuz ayı içinde olan maaşını ödeyemeyeceğini söyledi. Ayrıca, Suudi yönetimi Maicon'a verilen arabayı da geri istedi.

MENAJERİ FAKS ÇEKTİ!
Maicon'un menajeri Galatasaray'a fax çekerek oyuncunun Temmuz ayı maaşını, 'ye dönüşü için bir bilet ve takımla antrenmana katılması için bir tarih ayarlanmasını istedi.

31 yaşındaki savunma oyuncusu 2019-2020 sezonunda Suudi ekibi ile 26 maçta forma giymişti.

  1. 15.07.2020
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