Maicon'un menajerinden flaş hamle! Galatasaray'a fax çekti ve...
Al Nasr'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la 2021 yılına kadar kontratı bulunan Maicon ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Arabistan Ligi ekibinden ayrılıp sarı-kırmızılı takıma dönecek olan Brezilyalı futbolcunun menajerinden flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'ın 2019 yılında 1.5 yıllığına Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr'a kiralık olarak gönderdiği Maicon'un sözleşmesi sona erdi. Brezilyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takıma döneceği kaydedilirken, menajerinden flaş bir hamle geldi.
Ajansspor'un derlediği Almowaten sitesinde yer alan habere göre; Al-Nasr kulübü, sözleşmesi sona eren Maicon'un sözleşmesini uzatmak için sarı-kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı. Al-Nasr, Maicon'un sözleşmesini 5 Ekim'e kadar uzatmak istedi, ancak ücrette anlaşamayınca Brezilyalı oyuncu Galatasaray'a geri dönmek zorunda kaldı.
Al-Nasr Riyad yönetimi, sarı kırmızılı takımla anlaşamayınca oyuncunun menajerine finansal maliyetleri ve Temmuz ayı içinde olan maaşını ödeyemeyeceğini söyledi. Ayrıca, Suudi yönetimi Maicon'a verilen arabayı da geri istedi.
MENAJERİ FAKS ÇEKTİ!
Maicon'un menajeri Galatasaray'a fax çekerek oyuncunun Temmuz ayı maaşını, Türkiye'ye dönüşü için bir bilet ve takımla antrenmana katılması için bir tarih ayarlanmasını istedi.
31 yaşındaki savunma oyuncusu 2019-2020 sezonunda Suudi ekibi ile 26 maçta forma giymişti.
- 15.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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