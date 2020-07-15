Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!

Pandemi sonrası Süper Lig'de adeta kabusu yaşayan ve şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden sürüyor.

Bir yandan transferde yerli transferini yürüten sarı-kırmızılı ekipte, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğun mesai harcanıyor.

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle bileti kesilen Younes Belhanda ile Galatasaray yönetimi arasında bir toplantı gerçekleştirilirken, Faslı futbolcudan yönetimi şok eden bir talep geldi.

Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon'un aktardığı bilgilere göre tecrübeli orta saha, "Gelecek yıl da takımda kalayım ya da bonservisimi verin" talebinde bulundu.

Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu iddia edilen Younes Belhanda'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.