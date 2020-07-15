Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Belhanda'dan yönetimi şok eden talep!

Younes 'dan yönetimini şok eden talep!

Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!

'da önümüzdeki sezon planlamalarına dahil edilmeyen ve bu konuda bir görüşme gerçekleştirlen Younes 'dan sarı-kırmızılı yönetimi şok eden bir talep geldi.

Pandemi sonrası 'de adeta kabusu yaşayan ve şampiyonluk yarışına havlu atan 'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden sürüyor.

Bir yandan transferde yerli transferini yürüten sarı-kırmızılı ekipte, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğun mesai harcanıyor.

İnişli çıkışlı performansı nedeniyle bileti kesilen Younes ile Galatasaray yönetimi arasında bir toplantı gerçekleştirilirken, Faslı futbolcudan yönetimi şok eden bir talep geldi.

Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon'un aktardığı bilgilere göre tecrübeli orta saha, "Gelecek yıl da takımda kalayım ya da bonservisimi verin" talebinde bulundu.

ekiplerinin talip olduğu iddia edilen Younes Belhanda'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 15.07.2020
  2. Güncelleme: 15.07.2020 21:28
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