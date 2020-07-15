Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!
Galatasaray'da önümüzdeki sezon planlamalarına dahil edilmeyen ve bu konuda bir görüşme gerçekleştirlen Younes Belhanda'dan sarı-kırmızılı yönetimi şok eden bir talep geldi.
Pandemi sonrası Süper Lig'de adeta kabusu yaşayan ve şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları hız kesmeden sürüyor.
Bir yandan transferde yerli transferini yürüten sarı-kırmızılı ekipte, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğun mesai harcanıyor.
İnişli çıkışlı performansı nedeniyle bileti kesilen Younes Belhanda ile Galatasaray yönetimi arasında bir toplantı gerçekleştirilirken, Faslı futbolcudan yönetimi şok eden bir talep geldi.
Belhanda'ya yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon'un aktardığı bilgilere göre tecrübeli orta saha, "Gelecek yıl da takımda kalayım ya da bonservisimi verin" talebinde bulundu.
Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu iddia edilen Younes Belhanda'nın Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 21:28
- Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Younes Belhanda'dan Galatasaray yönetimini şok eden talep! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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