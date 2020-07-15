Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti!
Fernando Muslera'nın uzun süre sahalardan kalacak olması nedeniyle Galatasaray ile ismi anılan İttifak Holding Konyasporlu Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in bitmesine 2 hafta kala Konya'yı terk etti.
Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı'nın ismi gündeme gelmişti.
Süper Lig'in 31 ve 32. haftalarında oynanan karşılaşmalarda kadroya dahil edilmeyen Kırıntılı, şehri terk etti.
Ajansspor'un haberine göre tecrübeli file bekçisi, Medipol Başakşehir ile oynanan mücadeleninin ardından kulüp idaresinden izin kağıdı alarak Konya'dan ayrıldı.
TRANSFERLERİ ELEŞTİRDİ, KESİK YEDİ
Sezonun başlangıcından itibaren takımın 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor mücadelelerinde kadroya dahil edilen Kırıntılı, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında ise maç kadrosuna dahi alınmadı.
- 15.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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