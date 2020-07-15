Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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'ın gözdesi şehri terk etti!

Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti!

'nın uzun süre sahalardan kalacak olması nedeniyle ile ismi anılan Konyasporlu , 'in bitmesine 2 hafta kala Konya'yı terk etti.

karşılaşmasında sakatlanan 'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren 'da Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi 'nın ismi gündeme gelmişti.

'in 31 ve 32. haftalarında oynanan karşılaşmalarda kadroya dahil edilmeyen Kırıntılı, şehri terk etti.

Ajansspor'un haberine göre tecrübeli file bekçisi, ile oynanan mücadeleninin ardından kulüp idaresinden izin kağıdı alarak Konya'dan ayrıldı.

TRANSFERLERİ ELEŞTİRDİ, KESİK YEDİ

Sezonun başlangıcından itibaren takımın 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

ile Çaykur Rizespor mücadelelerinde kadroya dahil edilen Kırıntılı, ve Medipol Başakşehir maçlarında ise maç kadrosuna dahi alınmadı.

  1. 15.07.2020
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