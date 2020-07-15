Galatasaray'ın transfer gözdesi Serkan Kırıntılı şehri terk etti!

Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor'un tecrübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı'nın ismi gündeme gelmişti.

Süper Lig'in 31 ve 32. haftalarında oynanan karşılaşmalarda kadroya dahil edilmeyen Kırıntılı, şehri terk etti.

Ajansspor'un haberine göre tecrübeli file bekçisi, Medipol Başakşehir ile oynanan mücadeleninin ardından kulüp idaresinden izin kağıdı alarak Konya'dan ayrıldı.

TRANSFERLERİ ELEŞTİRDİ, KESİK YEDİ

Sezonun başlangıcından itibaren takımın 1 numaralı kalecisi konumunda bulunan Serkan Kırıntılı, Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile oynanan mücadelenin soyunma odası koridorlarında yüksek sesle transferleri eleştirmesi nedeniyle yedek kulübesine çekilmişti.

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor mücadelelerinde kadroya dahil edilen Kırıntılı, Gaziantep ve Medipol Başakşehir maçlarında ise maç kadrosuna dahi alınmadı.