Son dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...

Süper Lig'de bitime 3 hafta gibi kısa bir süre kala bu sezondan herhangi bir beklentisi kalmayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. En başta teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanan yönetimin listesi yavaş yavaş belli olmaya başlarken, bir isimden beklenmedik hamle geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...