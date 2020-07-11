HaberlerGaleriSon dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...
Son dakika: Fenerbahçeli isim takıma dönmek istemiyor! Galatasaray devrede...
Süper Lig'de bitime 3 hafta gibi kısa bir süre kala bu sezondan herhangi bir beklentisi kalmayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürüyor. En başta teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor. Takıma yapılacak takviyelerin yanında bazı oyuncularla da vedalaşmaya hazırlanan yönetimin listesi yavaş yavaş belli olmaya başlarken, bir isimden beklenmedik hamle geldi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
11 Temmuz 2020 Cumartesi 13:24
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Bu sezon beklentilerin çok altında kalarak hem ligde hem de kupada havlu atan Fenerbahçe'de işler geçtiğimi sezon gibi bu sezon da pek yolunda gitmedi.
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Son hafta oynadığı mücadelede de Gençlerbirliği karşısında 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, ilk 31 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla zirveden 16 puan uzakta 7. sırada yer alıyor.
Hal böyle olunca önümüzdeki sezon için çalışmalarına daha çok ağırlık vermeye başlayan Sarı Kanarya, teknik direktör konusunu halletmek isterken kadroda da büyük bir revizyona gitme planları yapıyor.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Falette, Hasan Ali, Tolga, Mehmet Ekici ve Erten Ersu gibi isimlerin bazılarıyla da vedalaşmaya hazırlanan yönetim de bu isimlerden Mehmet Ekici ile alakalı son günlerde flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ligde oynanan Yeni Malatyaspor karşısının 76. dakikasında sakatlanan oyuncunun gerçekleştirilen tetkikler sonrası sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklanmıştı.