Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

Öte yandan yapılan resmi açıklamada Radamel Falcao ve Mario Lemina'nın kadroda yer almadığı görüldü. Feghouli ise kart cezalısı olduğu için takımla birlikte olamayacak.

İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kamp kadrosu;