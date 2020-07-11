Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Ankara kafilesini açıkladı! Radamel Falcao...

Son dakika: 'ın Ankaragücü kafilesinde ve Lemina yok

Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok

, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda Mario Lemina ve 'nun olmadığı görüldü.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankaragücü - maçı öncesinde sarı kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

Öte yandan yapılan resmi açıklamada Radamel ve Mario Lemina'nın kadroda yer almadığı görüldü. Feghouli ise kart cezalısı olduğu için takımla birlikte olamayacak.

İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kamp kadrosu;

  1. 11.07.2020
  2. Güncelleme: 11.07.2020 14:58
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA