Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok
Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçının kadrosunu açıkladı. Sarı kırmızılılarda Mario Lemina ve Falcao'nun olmadığı görüldü.
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.
Öte yandan yapılan resmi açıklamada Radamel Falcao ve Mario Lemina'nın kadroda yer almadığı görüldü. Feghouli ise kart cezalısı olduğu için takımla birlikte olamayacak.
İşte Galatasaray'ın Ankaragücü kamp kadrosu;
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 14:58
- Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü kafilesinde Falcao ve Lemina yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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