Pellegrini imzayı attı! Galatasaray'a transferde rakip oldu
İspanya 2. Lig ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Kolombiyalı golcü Luis Suarez transferinde Galatasaray'ın rakipleri artıyor... Bonservisi Watford'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu için son olarak Manuel Pellegrini'nin imza attığı Real Betis devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Watford'ın Real Zaragoza'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu Luis Suarez, bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine girmişti. Genç yıldız için temaslarını başlatan sarı-kırmızılı takıma, İspanya'dan kötü haber geldi.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'ye imza attıran Real Betis, golcü transferi için harekete geçti. Betis'in hedefinde ise Zaragoza'da kiralık olarak oynayan Luis Suarez var.
Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da bulunan Suarez için istenen bedelin 15 milyon Euro olduğu ifade edilirken, Betis'in henüz bu rakama çıkamadığı bilgisi de paylaşıldı. Haberde 22 yaşındaki futbolcu ile Lazio, Napoli, Galatasaray, Atletico Madrid, Getafe ve Valencia gibi takımların da ilgilendiği bildirildi.
Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcunun, kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.
- 11.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Pellegrini imzayı attı! Galatasaray'a transferde rakip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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