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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Pellegrini imzayı attı! 'a transferde rakip oldu

Pellegrini imzayı attı! Galatasaray'a transferde rakip oldu

2. Lig ekiplerinden Zaragoza'da forma giyen Kolombiyalı golcü transferinde 'ın rakipleri artıyor... Bonservisi Watford'da bulunan 22 yaşındaki futbolcu için son olarak 'nin imza attığı devreye girdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Watford'ın 'da kiralık olarak oynayan genç futbolcusu , bir süre önce 'ın gündemine girmişti. Genç yıldız için temaslarını başlatan sarı-kırmızılı takıma, 'dan kötü haber geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Şilili teknik direktör 'ye imza attıran , golcü transferi için harekete geçti. Betis'in hedefinde ise Zaragoza'da kiralık olarak oynayan Luis Suarez var.

Bonservisi İngiliz ekibi Watford'da bulunan Suarez için istenen bedelin 15 milyon Euro olduğu ifade edilirken, Betis'in henüz bu rakama çıkamadığı bilgisi de paylaşıldı. Haberde 22 yaşındaki futbolcu ile Lazio, , Galatasaray, , Getafe ve gibi takımların da ilgilendiği bildirildi.

Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcunun, kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.


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  1. 11.07.2020
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