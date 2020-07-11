Henry Onyekuru açıkladı! "Yeniden dönmek istiyorum"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 2. kez kiraladığı Onyekuru, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sarı kırmızılılardan ayrılmış ve Monaco'ya geri dönmüştü.

Kiralık kontratının bitmesiyle beraber Fransız kulübü, oyuncusunu geri çağırırken, Galatasaray Onyekuru silahından yoksun sahaya çıkmak zorunda kaldı.

Nijeryalı yıldız, ayrılığının ardından Channelstv'ye konuk olurken, gelecekte oynamak istediği ve hayalini kurduğu ligi açıkladı.

Konuşmasının başında Nijerya Milli Takımı'na ilk seçildiği anda yaşadığı duyguları aktaran Onyekuru, "O an çok mutlu oldum ve ilk önce annemi aradım. O, eski Nijeryalı oyuncu Henry Nwosu'dan esinlenerek ismimi koymuştu. Nijerya Milli Takımı ile şimdiye kadar iyi bir grafik sergiledim. İyi bir teknik direktör ve genç yeteneklerle beraber doğru yoldayız. Herkes aynı hedefte." dedi.

"HAYALİM PREMIER LİG"

Onyekuru, geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Premier Lig her zaman benim hayalim oldu ve bir gün yeniden oraya geri dönmeyi umuyorum." dedi.