Henry Onyekuru açıkladı! "Yeniden dönmek istiyorum"
Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, hem Nijerya Milli Takım kariyeri, hem de futbol yaşantısındaki gelecek planlamasına ilişkin hayalini açıkladı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın ara transfer döneminde 2. kez kiraladığı Onyekuru, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sarı kırmızılılardan ayrılmış ve Monaco'ya geri dönmüştü.
Kiralık kontratının bitmesiyle beraber Fransız kulübü, oyuncusunu geri çağırırken, Galatasaray Onyekuru silahından yoksun sahaya çıkmak zorunda kaldı.
Nijeryalı yıldız, ayrılığının ardından Channelstv'ye konuk olurken, gelecekte oynamak istediği ve hayalini kurduğu ligi açıkladı.
Konuşmasının başında Nijerya Milli Takımı'na ilk seçildiği anda yaşadığı duyguları aktaran Onyekuru, "O an çok mutlu oldum ve ilk önce annemi aradım. O, eski Nijeryalı oyuncu Henry Nwosu'dan esinlenerek ismimi koymuştu. Nijerya Milli Takımı ile şimdiye kadar iyi bir grafik sergiledim. İyi bir teknik direktör ve genç yeteneklerle beraber doğru yoldayız. Herkes aynı hedefte." dedi.
"HAYALİM PREMIER LİG"
Onyekuru, geleceğine ilişkin yaptığı konuşmada, "Premier Lig her zaman benim hayalim oldu ve bir gün yeniden oraya geri dönmeyi umuyorum." dedi.
- 11.07.2020
- Güncelleme: 11.07.2020 13:08
- Dev transfer iddiası! "Fenerbahçe Mesut Özil'e imzayı attıracak"
- Süper Lig karıştı! Yeni teknik adam Ümit Davala...
- Maicon için Galatasaray'ı kızdıran teklif! Onyekuru taktiği ile...
- Fatih Terim'den futbolculara ince ayar! "Galatasaray'daki geleceğiniz..."
- Fransızlarla Güven Yalçın pazarlığı! İşte Beşiktaş'ın istediği rakam
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Henry Onyekuru açıkladı! "Yeniden dönmek istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.