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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah 'yle imzaladı!

Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah PSG'yle imzaladı!

'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha oyuncusu 'nın erkek kardeşi , altyapısında oynadığı Saint-Germain'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

'a sezon başında kiralık olarak gelen Gabonlu yıldız 'nın kardeşi de ağabeyinin izinden gidiyor. Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2005 doğumlu erkek kardeşi 'nın Saint-Germain'e 3 yıllık imza attığını duyurdu.

İki yıl önce altyapısına girdiği Fransız ekibi 'den tam not alan Noah Lemina, başkent temsilcisinin sözleşme teklifini kabul etti.

Defansif orta saha pozisyonunda forma giyen Noah Lemina'nın birçok İngiliz kulübünün de radarında olduğu biliniyordu. Mario Lemina, yaptığı paylaşımın altına, "Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Bu macera henüz başlangıç ve sen hazırsın" notunu düştü.


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  1. 16.07.2020
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