Galatasaraylı Lemina'nın kardeşi Noah PSG'yle imzaladı!
Galatasaray'ın sezon başında Southampton'dan kiraladığı Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın erkek kardeşi Noah Lemina, altyapısında oynadığı Paris Saint-Germain'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak gelen Gabonlu yıldız Mario Lemina'nın kardeşi de ağabeyinin izinden gidiyor. Lemina, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2005 doğumlu erkek kardeşi Noah Lemina'nın Paris Saint-Germain'e 3 yıllık imza attığını duyurdu.
İki yıl önce altyapısına girdiği Fransız ekibi PSG'den tam not alan Noah Lemina, başkent temsilcisinin sözleşme teklifini kabul etti.
Defansif orta saha pozisyonunda forma giyen Noah Lemina'nın birçok İngiliz kulübünün de radarında olduğu biliniyordu. Mario Lemina, yaptığı paylaşımın altına, "Seninle gurur duyuyorum kardeşim. Bu macera henüz başlangıç ve sen hazırsın" notunu düştü.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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