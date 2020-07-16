Galatasaray seçime gidecek mi? Mustafa Cengiz'den açıklama!
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopan Galatasaray'da erken seçim sesleri yükselmeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takımda başkan Mustafa Cengiz söz konusu iddialarla ilgili konuştu.
Galatasaray'da birçok yöneticinin 2021'de yapılması planlanan başkanlık seçiminin erkene alınması yönünde genel kurula görüş bildirdiği öne sürülmüştü. Başkan Mustafa Cengiz erken seçimin söz konusu olmadığını söyledi.
Skorer'in haberine göre, Galatasaray'da, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın başını çektiği grup, kongreye gidilmesi talebinde bulundu. Ancak Başkan Mustafa Cengiz buna karşı çıkarak seçim takviminde değişiklik yapmak istemediğini dile getirdi.
Üst üste ameliyat geçiren, buna rağmen Galatasaray'daki görevlerinden bir an olsun el çekmeyen Başkan Mustafa Cengiz, seçime gitme konusunda kendisine baskı yapan yöneticilere net bir cevap verdi.
Cengiz, "Sağlığım yerinde. Galatasaray'da uzun yıllardır normal takvimde seçim yapılmıyor. Bu istikrarsızlığa son vermek iddiasında bulunduk, bunu yapacağız" diye konuştu.
"NEDEN SEÇİME GİRSİN?"
Sarı-kırmızılıların kurullarıyla yapılan toplantıda da "göreve devam" sinyali veren Başkan Mustafa Cengiz'e diğer yöneticiler de destek verdi.
Ancak Albayrak ve Günay gibi güçlü isimlerin yoğun baskısı karşısında Cengiz'in nasıl bir direniş göstereceği merak konusu... Başkana yakın isimler, "Başkanın sağlık verileri iyiye gidiyor. Neden seçime girsin? Gemiyi en son kaptan terk eder" dedi.
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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