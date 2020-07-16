Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor. Bu doğrultuda savunma hattını da yenileyecek olan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sürpriz ismi listesine ekledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

16 Temmuz 2020 Perşembe 08:33
Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Sarı-kırmızılı takımda kiralık oyuncuların çokluğundan dolayı, kadroda radikal bir revizyon yapılması bekleniyor. Transfer çalışmaları kapsamında zaman zaman ezeli rakiplerle de karşı karşıya geliniyor.

Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Mert Yılmaz'ın peşine düştü.

Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Sezon sonunda Şener'i gönderecek olan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Alman kulübü ile görüşme yapacak.

Transferini Fatih Terim istedi! Beşiktaş...

Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden istediği ortaya çıktı.

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