Gelecek sezon için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor. Bu doğrultuda savunma hattını da yenileyecek olan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sürpriz ismi listesine ekledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
16 Temmuz 2020 Perşembe 08:33
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Bu sezon Süper Lig'de hedeflerinin çok uzağında kalan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Sarı-kırmızılı takımda kiralık oyuncuların çokluğundan dolayı, kadroda radikal bir revizyon yapılması bekleniyor. Transfer çalışmaları kapsamında zaman zaman ezeli rakiplerle de karşı karşıya geliniyor.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in B takımında forma giyen 20 yaşındaki Mert Yılmaz'ın peşine düştü.
Sezon sonunda Şener'i gönderecek olan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ın da ilgilendiği genç oyuncu için Alman kulübü ile görüşme yapacak.
Teknik Direktör Fatih Terim'in genç oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden istediği ortaya çıktı.