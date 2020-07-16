Gelecek sezon için transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, kadrosunda köklü bir revizyona gidiyor. Bu doğrultuda savunma hattını da yenileyecek olan sarı-kırmızılar, Beşiktaş'ın da gündeminde olan sürpriz ismi listesine ekledi. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri