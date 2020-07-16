Sergen Yalçın açıkladı! 'O isim gelirse şampiyonuz'
Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezon da sürdürerek şampiyonlukla süslemek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon kadro mühendisliğini yapan siyah-beyazlı yönetim transferde kolları sıvamışken, flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
16 Temmuz 2020 Perşembe 16:32
Güncelleme: 16.07.2020 16:36
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Gelecek sezon için kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanan Beşiktaş mali anlamda elini rahatlatmak isterken, maaş bütçesinde küçülmeye gitme kararı almıştı. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki sezon için mevcut 60 milyon Euro'luk bütçeyi 35 milyon Euro'ya düşürmeye çalışıyor.
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TRANSFER SÜRPRİZİ Yeni sezonda genç ve tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor.
İLK 11 TRANSFER! Gelecek vaad eden genç futbolcu transferinin yanı sıra ilk 11'de direkt olarak oynayabilecek 4 transfer yapacaklarını ifade eden başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ile de Cenk Tosun'un son durumunu görüştü.
Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Everton'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor ve başka bir takıma kiralık olarak gönderilmesi planlanıyor.
İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ! Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu.