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17 Temmuz 2020, Cuma
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Semih beklemede

Semih beklemede

Sparta Prag ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan , 'a geldi.

Sparta Prag ile yollarını ayıran ve bonservisini eline alan , 'a geldi. 29 yaşındaki stoperin kulübünden haber beklediği öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda 12 kupa kaldıran milli stoperin yuvasına dönmek istediği kaydedildi. Sezon tamamlandıktan sonra görüşmelerin başlayacağı bildirildi.
  1. 17.7.2020
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