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17 Temmuz 2020, Cuma
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Aouchiche atağı

Aouchiche atağı

altyapısından çıkan ve ’da basan , sözleşmesini feshetti.

altyapısından çıkan ve 'da basan , sözleşmesini feshetti. Fransız ekibinde şans bulacağına inanmayan Cezayir asıllı futbolcuya ve St. Etienne de talip oldu. Genç orta saha bu sezon 13 maçta 3 gol, 2 asist yaptı.
  1. 17.7.2020
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