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17 Temmuz 2020, Cuma
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’ten açık kapı

Gomis’ten açık kapı

Cimbom'un eski golcüsü Bafetimbi , açık kapı bıraktı.

Cimbom'un eski golcüsü Bafetimbi , açık kapı bıraktı. Bir taraftarın "Geri dön Gomis" mesajına yanıt veren 34 yaşındaki Fransız, "İnşallah bir gün geleceğim. Rakiplerimiz yeniden aslanın dirilişini görecek!" dedi. Gomis'in Al Riyad ile sözleşmesi 5 Ekim'de bitecek.
  1. 17.7.2020
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