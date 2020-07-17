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17 Temmuz 2020, Cuma
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Şehitler unutulmadı

Şehitler unutulmadı

, 'da şehit olan askerimiz ve 'te şehit düşen polislerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

, 'da şehit olan askerimiz ve 'te şehit düşen polislerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda,"Van'ın Gevaş ilçesinde keşif uçağımızın düşmesi ve 'ki operasyon sırasında şehit olan emniyet güçlerimiz için Allah'tan rahmet ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
  1. 17.7.2020
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