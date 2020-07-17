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17 Temmuz 2020, Cuma
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taktiği

Göztepe taktiği

, yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

, yarın oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Dar alanda pas ve taktik antrenman gerçekleştirildi. 33. hafta maçının son çalışması bugün akşamüstü yapılacak antrenmanla tamamlanacak. Sonra Florya'da kampa girilecek.
  1. 17.7.2020
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