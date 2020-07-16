Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe G.Saray'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor...

Son dakika haberleri: 'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor...

'de bitime az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran kulüpler, temaslarını sıklaştırmış durumda... Özellikle ligin dev kulüplerinden ve transferde girişimlerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın da listesinde bulunan bir ismi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren 'de rota Ankaragücü forması giyen . Rodrigues'den istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu futbolcunun yerine, süratiyle dikkat çeken Michalak'ı transfer etmek istiyor.

Transfer için çalışmalarını hızlandıran ve önümüzdeki sezon güçlü bir kadroyla zirveyi hedefleyen Fenerbahçe'de hedef Ankaragücü forması giyen Konrad Michalak. Devre arasında 'nın Grozny takımından kiralık olarak Başkent temsilcisine gelen 22 yaşındaki futbolcu, özellikle süratli yapısıyla dikkat çekiyor. 'de Onyekuru ve 'le birlikte en hızlı 3 isimden birisi olarak gösterilen Michalak, sarı-lacivertlilerde bu sezon hayal kırıklığı oluşturan Garry Rodrigues'in yerine düşünülüyor. Devre arasında Ankaragücü'ne transfer olup ilk 11'in değişilmezi olan genç futbolcu, forma giydiği 12 mücadelede 3 asist yaptı. Michalak, bu 3 asistin 2'sini Ankaragücü'nün Fenerbahçe'ye karşı 2-1 kazandığı karşılaşmada gerçekleştirdi.


GALATASARAY DA İLGİLENİYOR
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Konrad Michalak'la ilgilenen bir diğer kulübün olduğu da öğrenildi. Ligde hafta sonunda Ankaragücü, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken, Başkent ekibine penaltıya kazandıran isim Michalak olmuştu. Geride kalan sezonlarda Bruma, Rodrigues ve Onyekuru gibi süratli futbolcuları kadrosunda barındırarak başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, Onyekuru'nun Monaco'ya dönmesinin ardından bu tipte bir futbolcu arayışına girmişti. Galatasaray aradığı ismi çok uzakta bulmadı ve Ankaragücü forması giyen Michalak'ı gündemine aldı. Bonservisi Rusya'nın Grozny takımında olan Michalak'ın opsiyon maddesi ise Ankaragücü'nde bulunuyor. Ankaragücü sezon sonunda ligde kalmayı başarırsa, Ankaragücü'nün opsiyonu kullanması bekleniyor.

  1. 16.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın da listesindeydi! Rodrigues'in yerine geliyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA