Göztepe’de 48 yıllık özlem

Göztepe, bugün konuk olacağı Galatasaray'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini, hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor. İlk yarıda güçlü rakibini 2-1 yenen İzmir ekibi, son olarak deplasmanda 14 Ekim 1972'de renktaşını 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.