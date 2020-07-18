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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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’de 48 yıllık özlem

Göztepe’de 48 yıllık özlem

, bugün konuk olacağı 'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini, hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor.

, bugün konuk olacağı 'ı mağlup ederek hem rakibine karşı 48 yıllık deplasman galibiyeti özlemini, hem de 6 maçlık galibiyet alamama serisini bitirmek istiyor. İlk yarıda güçlü rakibini 2-1 yenen ekibi, son olarak deplasmanda 14 Ekim 1972'de renktaşını 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

  1. 18.7.2020
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