Beto’dan flaş kontrat itirafı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Beto’dan flaş kontrat itirafı

’dan flaş kontrat itirafı

Beto’dan flaş kontrat itirafı

'de sözleşmesi bitecek olan kaleci , topu sarı-kırmızılı yönetime attı.

'de sözleşmesi bitecek olan kaleci , topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Portekizli eldiven, "Göztepe'den şu ana kadar teklif almadım. Yeni kontrat için konuşmak istiyordum ancak teklif gelmedi. Bu beni çok şaşırttı. Bunun cevabını yönetim verebilir" dedi.

  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beto’dan flaş kontrat itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA