Beto’dan flaş kontrat itirafı

Göztepe'de sözleşmesi bitecek olan kaleci Beto, topu sarı-kırmızılı yönetime attı. Portekizli eldiven, "Göztepe'den şu ana kadar teklif almadım. Yeni kontrat için konuşmak istiyordum ancak teklif gelmedi. Bu beni çok şaşırttı. Bunun cevabını yönetim verebilir" dedi.