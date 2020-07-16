Göztepe'de 4 yıldız gözden düştü! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
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'de 4 yıldız gözden düştü!

Göztepe'de 4 yıldız gözden düştü!

'de 'la karşılaşacak olan 'de 4 oyuncunun performansındaki düşüş dikkat çekiyor. temsilcisinde Gassama, Castro, Reis ve Jerome corona virüsü arası sonrası düzenli forma şansı bulamadı.

'de son 6 maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik alarak galibiyetle tanışamayan 'de özellikle 4 yabancı futbolcu gözden düştü. Cumartesi günü 'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda takımın as futbolcularından sağ bek Gassama, orta saha Castro, stoper Reis ile golcü Jerome düzenli forma giyemedi. Göztepe formasıyla toplam 99 maça çıkıp kulüp tarihinin en çok görev yapan yabancı oyuncusu olan Portekizli Castro son 6 maçın 3'üne yedek kulübesinde başladı. Deneyimli futbolcu sadece 1 müsabakada 90 dakika sahada kalabildi.

Geçen sezondan bu yana büyük beklentilerle gelmesine rağmen takımın gol yükünü çekemeyen İngiliz forvet Jerome ise sadece karşılaşmasında oynadı. Jerome diğer 5 maçta ise kadroya dahi giremedi. Göztepe'nin Brezilyalı stoperi Wallace Reis de verilen aranın ardından oynanmaya başlayan maçlarda 1 dakika bile sahaya çıkamadı. Göz-Göz'ün önemli isimlerinden Gassama da formayı mevkidaşı Murat'a kaptırdı. Senegalli oyuncu 6 karşılaşmanın 3'ünde oynadı, 3'ünde ise yedek bekledi. Göztepe'de Castro, Jerome ve Reis'in lig bitiminde mukaveleleri sona erecek.

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  1. 16.07.2020
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