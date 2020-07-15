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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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tarihine geçti!

Andre Castro Göztepe tarihine geçti!

'nin başarılı futbolcusu , sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda sarı kırmızılı taraftarlara seslendi.

Süper Lig ekiplerinden 'de forma giyen başarılı futbolcu , sarı kırmızılıların tarihine geçti.

Castro, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

İşte o paylaşım;

  1. 15.07.2020
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