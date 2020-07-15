Andre Castro Göztepe tarihine geçti!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen başarılı futbolcu Andre Castro, sarı kırmızılıların tarihine geçti.

Castro, konu ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Göztepe formasıyla çıktığım 99. maçımla, şanlı Göztepe tarihinde en fazla maç oynayan yabancı futbolcu olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

İşte o paylaşım;