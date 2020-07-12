İlhan Palut çok üzgün! Göztepe kabustan çıkamadı
Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ne sahasında 3-1 mağlup olan Göztepe galibiyeti unuttu. İzmir ekibi, 17 Mart'ta oynanan Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından çıktığı 6 maçta da kazanamadı.
İlk olarak Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan İzmir temsilcisi ertesi hafta BTC Türk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Evinde Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorlaboyun eğdi. Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ankaragücü'nü ağırlayan Göztepe yine galip gelemedi ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
Gençlerbirliği maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Göztepe taraftarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Düşme korkusu yaşamayan ve hedefsiz kalan Göztepe'de taraftarlar sosyal medya üzerinden takımı eleştirdi. Futbolseverler, "Hedef ne olursa olsun Göztepe arması her maçı kazanmak için oynar. Böyle futbol istemiyoruz. Başkan bir an önce duruma el atmalı. Yeni sezonda umarım böyle takım izlemeyiz" gibi ifadelere yer verdi.
Teknik direktör İlhan Palut ise maça iyi başlamalarına rağmen çok kötü bir gol yediklerinden yakındı. Defalarca pozisyona girdiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını anlatan genç teknik adam, "İlk yarının sonlarına doğru bu kez duran toptan gol yedik. Bu da bizi negatif etkiledi" dedi.
PALUT ÇOK ÜZGÜN
İkinci yarıya Napoleoni hamlesiyle başladıklarını vurgulayan İlhan Palut, "Napoleoni ile hücumsal etkinliğimizi artırmak istedik. Bu sefer aldığımız risklerden ötürü oyun geçiş oyununa döndü. Oyun disiplininden koptuğumuz anlar yaşadık. Buna rağmen rakip ceza sahasına girişimlerimiz sürdü. Ancak son vuruşu yapamadık. İstemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk. Bunu başaramadığımız ve taraftarlarımızı sevinderemediğimiz için çok üzgünüz" diye konuştu. Göztepe kalan iki maçta Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaşacak.
- 12.07.2020
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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