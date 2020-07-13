Göztepe'de büyük operasyon! Birçok isim...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de özellikle sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar camiada hayal kırıklığı yarattı. Düşme korkusu yaşamayan İzmir ekibinde yönetimin gözünü gelecek sezona çevirdiği ve sözleşmesi sona erecek olan 14 futbolcunun birçoğuna veda edileceği belirtildi.
Süper Lig'de corona virüsü salgınına alınan tedbirlerin ardından yarım kaldığı yerden başlayan sezonda hayal kırıklığı yaşayan Göztepe, gelecek sene için kolları sıvadı. Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılarda yönetimin takımda önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların genç çalıştırıcı İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği iddia edildi. Ligde önceki hafta oynanan Fenerbahçe maçından sonra görevi bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen Palut'un koltuğunun sallantıda olduğu ileri sürüldü.
Başkan Mehmet Sepil'in oyuncuların performansından da hiç memnun olmadığı vurgulandı. Ligde düşme korkusu yaşamayan Göz-Göz'de yönetimin daha kaliteli bir kadro kurmak için çalışma başlattığı bildirildi. Toplam 14 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği Göztepe'de birçok isimle yeni sezon önce vedalaşılacağı dile getirildi. Özellikle 2 sezondur gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Göztepe'nin öncelikli olarak iyi bir forvete imza attırması beklenirken, her bölgeye takviye yapılacağı vurgulandı.
- 13.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de büyük operasyon! Birçok isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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