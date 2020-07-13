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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de büyük operasyon! Birçok isim...

Göztepe'de büyük operasyon! Birçok isim...

ekiplerinden 'de özellikle sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar camiada hayal kırıklığı yarattı. Düşme korkusu yaşamayan İzmir ekibinde yönetimin gözünü gelecek sezona çevirdiği ve sözleşmesi sona erecek olan 14 futbolcunun birçoğuna veda edileceği belirtildi.

'de corona virüsü salgınına alınan tedbirlerin ardından yarım kaldığı yerden başlayan sezonda hayal kırıklığı yaşayan , gelecek sene için kolları sıvadı. Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak kötü bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılarda yönetimin takımda önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların genç çalıştırıcı İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği iddia edildi. Ligde önceki hafta oynanan maçından sonra görevi bırakan ancak Başkan tarafından istifası kabul edilmeyen Palut'un koltuğunun sallantıda olduğu ileri sürüldü.

Başkan Mehmet Sepil'in oyuncuların performansından da hiç memnun olmadığı vurgulandı. Ligde düşme korkusu yaşamayan Göz-Göz'de yönetimin daha kaliteli bir kadro kurmak için çalışma başlattığı bildirildi. Toplam 14 oyuncunun sözleşmesinin sona ereceği Göztepe'de birçok isimle yeni sezon önce vedalaşılacağı dile getirildi. Özellikle 2 sezondur gol yollarında büyük sıkıntılar çeken Göztepe'nin öncelikli olarak iyi bir forvete imza attırması beklenirken, her bölgeye takviye yapılacağı vurgulandı.

  1. 13.07.2020
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