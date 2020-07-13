Göztepe'de İlhan Palut'un yerine 4 flaş aday!
Pandemi sonrası Süper Lig'de adeta kabusu yaşayan Göztepe'de fatura teknik direktör İlhan Palut'a kesilirken, 43 yaşındaki hoca yerine Rıza Çalımbay, Aykut Kocaman, Tayfur Havutçu ve Tayfun Korkut'un isimleri gündeme geldi.
Sezona Tamer Tuna işe başlayan Göztepe, başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırmıştı. 10. haftadaki Trabzonspor deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.
Tuna'nın ardından hoca arayışlarını uzun tutmayan Göztepe Yönetimi, takımı Hatayspor ile yollarını ayıran başarılı teknik direktör İlhan Palut'a emanet etmişti. Palut yönetiminde çıkılan Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarından beraberlikle ayrılan Göz Göz, Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarından sahadan zaferle ayrılmasını bildi.
Başarılı teknik adamla çıkılan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray karşılaşmalarından 7 puan toplayan İzmir ekibinde; 22. haftadan sonra işler hiç de istenilen düzeyde gitmedi. Son 10 haftada; sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılılarda İlhan Palut dönemi sona eriyor.
PALUT'UN YERİNE 4 ADAY!
Pandemi arasına Rize galibiyetiyle giren Göz Göz, 6 maçtır galibiyete hasret durumda.Takımdaki kötü gidişin faturası; 43 yaşındaki teknik adama kesilirken Göztepe yönetimi, ilk aday olarak Rıza Çalımbay ve Aykut Kocaman'ı belirledi.
Sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adamı; İzmir'e getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ı ikna edemezse; Aykut Kocaman o da olmazsa Tayfur Havutçu ile Tayfun Korkut'u gündeme alacak.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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