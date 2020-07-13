Göztepe'de İlhan Palut'un yerine 4 flaş aday! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de 'un yerine 4 flaş aday!

Göztepe'de İlhan Palut'un yerine 4 flaş aday!

Pandemi sonrası 'de adeta kabusu yaşayan 'de fatura 'a kesilirken, 43 yaşındaki hoca yerine , , ve 'un isimleri gündeme geldi.

Sezona işe başlayan , başarılı antrenörle 9. hafta sonunda yollarını ayırmıştı. 10. haftadaki Trabzonspor deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.

Tuna'nın ardından hoca arayışlarını uzun tutmayan Göztepe Yönetimi, takımı Hatayspor ile yollarını ayıran başarılı 'a emanet etmişti. Palut yönetiminde çıkılan Yeni ve maçlarından beraberlikle ayrılan , Alanyaspor ve Ankaragücü deplasmanlarından sahadan zaferle ayrılmasını bildi.

Başarılı teknik adamla çıkılan Fenerbahçe, ve karşılaşmalarından 7 puan toplayan ekibinde; 22. haftadan sonra işler hiç de istenilen düzeyde gitmedi. Son 10 haftada; sadece 1 kez kazanabilen sarı-kırmızılılarda İlhan Palut dönemi sona eriyor.

PALUT'UN YERİNE 4 ADAY!

Pandemi arasına galibiyetiyle giren Göz Göz, 6 maçtır galibiyete hasret durumda.Takımdaki kötü gidişin faturası; 43 yaşındaki teknik adama kesilirken Göztepe yönetimi, ilk aday olarak ve 'ı belirledi.

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek deneyimli teknik adamı; İzmir'e getirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, Çalımbay'ı ikna edemezse; Aykut Kocaman o da olmazsa ile 'u gündeme alacak.

  1. 13.07.2020
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