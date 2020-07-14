Palut’la görüşme
Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de yönetimin, önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların, İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği öğrenildi.
Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de yönetimin, önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların, İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği öğrenildi. Toplam 14 oyuncunun kontratının sona ereceği Göz-Göz'de birçok isme de yeni sezon öncesi yol verileceği bildirildi.
- 14.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Palut’la görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.