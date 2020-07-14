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14 Temmuz 2020, Salı
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Palut’la görüşme

Palut’la görüşme

6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 'de yönetimin, önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların, 'un geleceğini de belirleyeceği öğrenildi.

6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 'de yönetimin, önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların, 'un geleceğini de belirleyeceği öğrenildi. Toplam 14 oyuncunun kontratının sona ereceği Göz-Göz'de birçok isme de yeni sezon öncesi yol verileceği bildirildi.

  1. 14.7.2020
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