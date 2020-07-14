Palut’la görüşme

Oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe'de yönetimin, önemli değişimlere gideceği ifade edildi. Öncelikle teknik ekipten detaylı bir rapor alacak kurmayların, İlhan Palut'un geleceğini de belirleyeceği öğrenildi. Toplam 14 oyuncunun kontratının sona ereceği Göz-Göz'de birçok isme de yeni sezon öncesi yol verileceği bildirildi.