Göztepe 1-3 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 32. hafta heyecanı Göztepe-Gençlerbirliği mücadelesiyle başladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmayı konuk ekip Gençlerbirliği 3-1'lik skorla kazandı.

Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 33'te Giovanni Sio, 45+2'de Bogdan Stancu ve 75'te Stephane Sessegnon (pen.) kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı 90'da Alpaslan Öztürk'ten geldi.

Ligde 4 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 36'ya yükselterek, 16. sıradaki Kayseri ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 9. sıradaki İzmir ekibi ise 39 puanda kaldı.

STANCU'DAN KARİYER REKORU!

Gençlerbirliği'nin yıldız ismi Bogdan Stancu, Göztepe maçında attığı golle kendi rekorunu kırdı. İlk yarının uzatma anlarında topu filelerle buluşturan ve Süper Lig'de bu sezonki 14. golünü kaydeden 33 yaşındaki Rumen santrfor, kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.



23'üncü dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.



28'inci dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa fakat meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.



33'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



41'nci dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.



45+3'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi: 0-2.



54'üncü dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.



60'ıncı dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı.



73'üncü dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Kontratağa çıkan Başkent ekibinde Stancu, Alpaslan'ın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.



75'inci dakikada Sessegnon penaltıyı gole çevirdi: 0-3.



85'inci dakikada Borges'in ortaladığı topa Wilczek kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



90'ıncı dakikada Göztepe golü buldu. Soldan Berkan'ın ortasında Alpaslan topa dokundu fark ikiye indi: 1-3.