Can atıyoruz fakat başlamaz - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Can atıyoruz fakat başlamaz

Can atıyoruz fakat başlamaz

Göztepeli , bizim hayatımız, mesleğimiz, ekmek paramız... Sahalara dönmek için can atıyoruz. İdmana çıkıyoruz. Futbola yeni başlamış gibiyiz. Fakat ligin oynanması çok zor gözüküyor” diye konuştu.

Göztepe'nin yıldızı , gündeme dair açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki oyuncu, yeşil sahaları çok özlediğini dile getirdi. Gürler, "Çok özledik. bizim hayatımız, mesleğimiz, ekmek paramız. İnsanlara zevk veren bir spor. Bundan mahrum bıraktığımız için üzgünüz. Sahalara dönmek için can atıyoruz. başladık. Futbola yeniden başlamış gibiyiz. Bahçede oğlumla her gün oynuyorum ama saha dışında hiç bu kadar uzun süre kalmamıştım. Keşke olmasaydı" ifadelerini kullandı. Ligin oynanmasından yana olduğunu tekrar tekrar altını çizen yıldız futbolcu bunun çok zor olduğunu kaydetti.

ALIŞVERİŞE GİDER GİBİYİZ
Antrenmanlara maske ve eldivenle gittiklerini dile getiren yıldız isim, arkadaşlarıyla temastan kaçındıklarını da ifade etti. Gürler, "Antrenmana da alışverişe gider gibi gidiyoruz. Çalışma grubumuzda kaleciler yok maç yapamıyoruz. Pas ve koşu çalışmalarında birbirimize temas etmiyoruz. Tesislere maskeyle girmek zorunlu. için 15 dakikadan fazla kalmak yasak. Ben ligin devam etmesinden yanayım ama sahada 22 kişi var. Rakip takımdan kime temas edip etmediğini bilemeyiz. Çok geniş bir alan var ve tehlikeli. Çalışan ve güvenlikler için daha tehlikeli. Ligler bu şekilde zor başlar" dedi.

ÜLKEMLE GURUR DUYUYORUM
doğumlu olan Serdar Gürler, annesinin bu ülkede yaşadığını söylerken, "Burunlarını dışarı çıkaramıyorlar" ifadelerini kullandı. Serdar, "Annemler Fransa'da kalıyor. Biz yine hafta içi sokağa çıkabiliyoruz. Orada hiç kimse çıkamıyor. Biz inanılmaz iyi atlattığımızı düşünüyorum. Fransa'da çok can kaybı var. Herkes kendini düşünmek için seferberlik sağlıyor. Ben milletimle gurur duyuyorum" yorumunu yaptı. Serdar, Ligue 1'de 'nin şampiyon ilan edilmesi içinse, "Fransa'da şampiyon belliydi. 2. hafta bile olsaydı PSG şampiyon ilan edilirdi" dedi.

3 GÜNDE CANIM ÇIKTI
Serdar, "Antrenmanın ilk gününde geriye gittiğimizi hissettik. 40 gün çok uzun süre. 1 hafta sakatlıkta bile geri gelmek zor. 40 günden dönmek çok zor oldu. İlk 3 gün inanılmaz zorlandık. Maçlara başlamak için 40 günümüz var. Bunu kademeli atlatacağız. Sezon başı kampı gibi olacak" dedi.

  1. 3.5.2020
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