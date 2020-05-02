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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Deniz kalmak istiyor

Deniz kalmak istiyor

Kontratı sezon sonunda bitecek olan ’nin 34 yaşındaki tecrübeli golcüsü, takımda kalmak istediğini söyleyip yönetime mesaj gönderdi.

'de kontratı sona erecek , takımda kalmak istiyor. Koronavirüs salgınıyla sezona ara verilmeden önce 17 Mart'taki son maçında Teknik Direktör İlhan Palut'un 90 dakika oynattığı deneyimli forvetin, yönetimle masaya oturacağı ve Başkan 'in şartlarını kabul edeceği bildirildi. Göztepe'de mutlu olduğunu vurgulayan Deniz Kadah'ın yakın çevresine, "Burada çok güzel günler geçirdim. Taraftarımızı ve camiamızı çok seviyorum. Umarım devam ederim" dediği öğrenildi. Geçen sezon 'dan transfer edilen 34 yaşındaki futbolcu, ilk yılında 26 maçta, 8 gol attı. Özellikle takımın kümede kalma savaşı verdiği son haftaların yıldızı olan deneyimli santrfor, son maçta A.Gücü'ne attığı penaltı golüyle Göz-Göz'ün kurtuluşunu ilan etti. Bu sezon ise ligde 13, kupada 5 maç oynayan Deniz, 1 kez gol sevinci yaşıyabildi.
  1. 2.5.2020
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